هيلة المشوح تهاجم مشهورات التواصل: لا يمثلن السعودية ولا ينتمين لها إلا زورًا
وجهت الكاتبة هيلة المشوح، رسالة شديدة اللهجة، لبعض المشاهير من النساء بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمى ( فاشنيستا).
وقالت المشوح: تتصدر المشهد عدة وجوه نسائية فارغة المحتوى والفكر، إما فاشنسيتا مستشرفة تافهة لاتفقه أكثر من طلاء وجهها، أو ثرثارة فارغة تصور كبستها وصواني البشاميل وتستعرض تفاهاتها اليومية بسماجة.
وتابعت: ونوع آخر عار على الثقافة لايمثلن السعودية ولا ينتمين لها إلا زورا.
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14779 ] نشر منذ 1 ساعة
ياس😊😂
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 53 دقيقة
قد يكون كلامك صحيح وفي محله لكن لاينطبق على الكل فيه منهم من هو مفيد ومقاطعه رائعة جداً وفيه العكس ، ويفترض قول البعض وليس الكل.