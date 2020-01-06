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هيلة المشوح تهاجم مشهورات التواصل: لا يمثلن السعودية ولا ينتمين لها إلا زورًا

هيلة المشوح تهاجم مشهورات التواصل: لا يمثلن السعودية ولا ينتمين لها إلا زورًا
حمود العنزي(صدى):

وجهت الكاتبة هيلة المشوح، رسالة شديدة اللهجة، لبعض المشاهير من النساء بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمى ( فاشنيستا).

وقالت المشوح: تتصدر المشهد عدة وجوه نسائية فارغة المحتوى والفكر، إما فاشنسيتا مستشرفة تافهة لاتفقه أكثر من طلاء وجهها، أو ثرثارة فارغة تصور كبستها وصواني البشاميل وتستعرض تفاهاتها اليومية بسماجة.

وتابعت: ونوع آخر عار على الثقافة لايمثلن السعودية ولا ينتمين لها إلا زورا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 53 دقيقة

قد يكون كلامك صحيح وفي محله لكن لاينطبق على الكل فيه منهم من هو مفيد ومقاطعه رائعة جداً وفيه العكس ، ويفترض قول البعض وليس الكل.

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