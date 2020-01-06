هيلة المشوح تهاجم مشهورات التواصل: لا يمثلن السعودية ولا ينتمين لها إلا زورًا

حمود العنزي(صدى):

وجهت الكاتبة هيلة المشوح، رسالة شديدة اللهجة، لبعض المشاهير من النساء بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمى ( فاشنيستا).

وقالت المشوح: تتصدر المشهد عدة وجوه نسائية فارغة المحتوى والفكر، إما فاشنسيتا مستشرفة تافهة لاتفقه أكثر من طلاء وجهها، أو ثرثارة فارغة تصور كبستها وصواني البشاميل وتستعرض تفاهاتها اليومية بسماجة.

وتابعت: ونوع آخر عار على الثقافة لايمثلن السعودية ولا ينتمين لها إلا زورا.