مقطع للإرهابي قاسم سليماني قبل 30 عامًا: عدائنا مع العرب ليس جديدًا
في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من 30 عامًا، ظهر الإرهابي الهالك قاسم سليماني، يؤكد بأنهم يقاتلون العراق لإعادة الامبراطورية الفارسية وبسط نفوذهم في الأرض العربية.
وقال سليماني خلال اللقاء: عدائنا مع العرب ليس جديدًا، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة.
وزعم الإرهابي الهالك، أنهم يقاتلون لأجل هدف سامي -على حد قوله-، مضيفًا: المشروع الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق.
وتابع سليماني في دلالة على الحقد الذي ملأ نفوسهم: نضحي ونقاتل ونموت لكي لا يبقى شبر واحد من أرض فارس.
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