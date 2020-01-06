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مقطع للإرهابي قاسم سليماني قبل 30 عامًا: عدائنا مع العرب ليس جديدًا

مقطع للإرهابي قاسم سليماني قبل 30 عامًا: عدائنا مع العرب ليس جديدًا
بغداد(صدى):

في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من 30 عامًا، ظهر الإرهابي الهالك قاسم سليماني، يؤكد بأنهم يقاتلون العراق لإعادة الامبراطورية الفارسية وبسط نفوذهم في الأرض العربية.

وقال سليماني خلال اللقاء: عدائنا مع العرب ليس جديدًا، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة.

وزعم الإرهابي الهالك، أنهم يقاتلون لأجل هدف سامي -على حد قوله-، مضيفًا: المشروع الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق.

وتابع سليماني في دلالة على الحقد الذي ملأ نفوسهم: نضحي ونقاتل ونموت لكي لا يبقى شبر واحد من أرض فارس.


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