‏بالفيديو.. أمير جازان يشارك الأطفال فرحتهم بأداء «رقصة شعبية»

تركي السالم(صدى):

شارك أمير منطقة جازان⁩، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الأطفال فرحتهم بأداء إحدى ‎الرقصات الشعبية، أثناء زيارته ليلة أمس الأحد، لمقر فعاليات ⁧‎مهرجان جازان الشتوي⁩ بالكورنيش الجنوبي بالقرية التراثية.

ونشرت إمارة منطقة جازان، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، مقطع فيديو يظهر مشاركة أمير جازان للأطفال أثناء فرحتهم بأداء رقصة شعبية في مهرجان جازان الشتوي.

وكان أمير جازان، قد أكد على فرحته بما شاهده إثر تدشين فعاليات مهرجان جازان الشتوي، والتطور الذي شهده كرنفال جازان في عامه الحالي، لافتًا إلى أن الكرنفال يعد الانطلاقة الحقيقية للمهرجان الذي سينفذ بمختلف محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها على مدى 12 يوماً.