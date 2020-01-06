6 إصابات في حادث تصادم على طريق يبس بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 11:00 مساء هذا اليوم عن حادث تصادم الموقع طريق يبس بإتجاه الإسكان.

وأضاف الزهراني: تم توجيه خمس فرق اسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة بتوجيه من القائد الميداني عبدالله غرامه حسب البلاغ الوارد لديه بوجود تعدد إصابات.

وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود6 إصابات تراوحت مابين خطيرة ومتوسطة وعلى الفور تم التدخل إسعافياً لها وتقديم الخدمة الإسعافية ونقل إصابة خطيرة وثلاث متوسطة لمستشفى المخواه من قبل فرق الهلال الأحمر وإصابتان تم نقلها من قبل إسعاف الصحة ونقلت جميع الإصابات لمستشفى المخواه العام .

ونوه الزهراني على جميع سائقي المركبات لاهمية اخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور ويتأمل من عابري الطريق ترك المجال لفرق الهلال الأحمر المتجهة للموقع.