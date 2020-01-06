جدة تتقدم في ترتيب المدن الرائدة بافتتاح الفنادق 2020

جدة(صدى):

كشفت تقارير صحافية، أمس الأحد، أن مدينة جدة احتلت المركز السابع عالمياً والثاني عربياً؛ ضمن مؤشر المدن الرائدة عالمياً في افتتاح الفنادق الجديدة في العام الجديد 2020.

وأوضح تقرير، ” أمريكان إكسبريس، للاجتماعات والفعاليات 2020 ” ، أن دبي جاءت في المركز الأول عالمياً بافتتاح مزمع لـ65 فندقاً جديداً هذا العام؛ متقدمة على بعض من أكثر المدن عراقة مثل لندن 30 فندقاً ونيويورك 22 فندقاً واورلاندر 18 فندقاً وتشنجدو 17 فندقاً وناشفيل 15وهانغزو 15 وجدة 14 فندقاً وشنغهاي 12.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في سبتمبر 2019، عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة.