بالفيديو.. ضحية واقعة التحرش بمصر تكشف تفاصيل مثيرة عن حادثة التعدي 

القاهرة(صدى):

خرجت «زهرة» ضحية حادث التحرش في مصر، عن صمتها لتكشف حقيقة ما تردد من أنباء بخصوص التصريحات الأخيرة لوالدها “بأنه يتبرأ منها”، مبينة أنه لا صحة لما تردد.

وأوضحت ضحية حادث التحرش بمصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر قناة “المحور” أنها تحدثت مع والدها وأكد لها أنه لم يصرح بهذا قط وإن ما قاله:”إن بنتى غلطانة وده مش نظامنا فى اللبس”.

ولفتت “زهرة”:” كنت واخدة تاكسي من البيت عندي، وجيت عند المشاية، وكنت رايحة مع ناس صحابي نتعشى، وابتدى ناس تيجي ورانا، قلقت وفجأه وأول ما نزلت وجيت أركب لقيت هدومي بتتشد وحطوا إيدهم في أماكن غلط وابتديت أصرخ ، ومش كنت عارفة أعمل حاجة، وواحد بس كان جنبي وبيدافع عني والباقي عليّا”، موضحة:”توجهنا للنيابة أمس وتم اكتشاف أن الـ7 الذين تم القبض عليهم لم يكونوا ضمن المتهمين بالتحرش وأكدنا على ذلك.. سنستمر ولن نتنازل عن حقوقنا”.