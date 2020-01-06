بالفيديو.. سعود الصرامي: التحكيم الهولندي هو من يتحمل إصابة لاعب التعاون تاومبا

نواف السالم(صدى):

علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، على إصابة الكاميروني ليندر تاوامبا لاعب نادي التعاون، عقب إصابته في مباراة الفريقين، أمس السبت، في كأس السوبر السعودي.

وقال الصرامي : نحن لا نؤيد الألعاب “العنيفة” وفي البيان الشهير أكدنا على ذلك.. ومن يتحمل إصابة تاومبا هو التحكيم الهولندي.. تأخر في الإعلان عن حالة التسلل.. و سعود آل سويلم هو أول من طالب بعدم مجيئ هذا الحكم.

وأضاف : إدارة النصر جاهزة لعلاج “تاوامبا” في أي مكان بالعالم.. وتدخل مدافع النصر غير مقصود.

وتابع : النصر يعرف بأن نادي التعاون “غني” .. هي مجرد مشاركة .. وصفوان السويكت هو صاحب المبادرة والفكرة.. رئيس النصر أتى ليعزز روح المنافسة والفروسية.

في حين قال عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي لنادي التعاون: التعاون نادي كبير وقادر على علاج لاعبه #تاومبا .. ومبادرة النصر “مجاملة” .. وتدخل مدافع النصر “عنيف”.