«بوبا للتأمين» تعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تمريض- دعم العمليات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، وموظف خدمة العملاء (عدد 7 وظائف للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدير أول- الالتزام التنظيمي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2020م، عبر الرابط التالي:هنــــــــا.