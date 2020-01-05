بالفيديو.. الإيرانيون يحتفلون في منازلهم بمقتل سليماني على طريقتهم الخاصة

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو لقطات من احتفالات الإيرانيين في منازلهم بمقتل قائد «فيلق القدس» التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وبدا في مقاطع متداولة سيدتين ترقصا وتصفقا فرحا بمقتل قاسم سليماني، حيث قامت إحداهما بترديد هتافات تعبر عن فرحتها العارمة بخبر اغتيال سليماني.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بمواقع السوشيال ميديا، حيث حقق مشاهدات عالية بعدما انهالت عليه تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيران.

وكانت ضربة جوية أميركية استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا، أدت إلى مقتل قائد «فيلق القدس» التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.