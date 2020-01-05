ضبط 22 مخالفا لـ «الذوق العام» في مكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة مكة المكرمة، من ضَبْط 22 مخالفًا للائحة الذوق العام خلال 3 أيام حيث شملت المخالفات رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية وإشعال النار بأماكن عامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط (٢٢) مخالفًا جميعهم من الرجال.

وأضاف إان المخالفات رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.