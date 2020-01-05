بالفيديو.. «الهشبول» ينتقد عدم استخدام «الفار» لمشاهدة كرة تاوامبا مثل حمدالله

ماجد محمد(صدى):

انتقد الإعلامي عبدالعزيز الهشبول، اليوم الأحد، حكم مباراة النصر والتعاون على كأس السوبر، والتي انتهت بتتويج النصر باللقب، بينما اندلعت الشكوك حول بعض الحالات التحكيمية في المباراة المثيرة.

وقال ” ‏الهشبول ” خلال برنامجه ” الملعب الأخضر ” على فضائية 22: ” ضربة لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله تم استدعاء الحكم لمشاهدة الضرب؛ بينما هجمة لاعب التعاون تاوامبا لم يستدع لمشاهدة هل هي مخاشنة أو تسلل أم لا؟؟ هل معقول ..!! “.

وفي السياق نفسه، رد عليه ممدوح المرداسي:” التسلل لا يذهب الحكم لمشاهدة عبر التقنية “؛ فيما كان تاوامبا صاحب هدف التعاون، قد تعرض لإصابة قوية خلال الدقيقة 25، بعد اصطدام قوي مع عبدالله مادو، واضطر للخروج في الدقيقة 32، ونزول منصور المولد بدلاً منه.

وتوج نادي النصر، بلقب بطل كأس السوبر، بعد الفوز على نادي التعاون بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة، مساء أمس السبت.