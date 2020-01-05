اليابان تتوعد «كارلوس غصن» بما هو أشد

طوكيو(صدى):

أصدرت النيابة العامة في طوكيو بيانا ينتقد كارلوس غصن الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة نيسان موتور بسبب مغادرته اليابان بدون إذن.

وتضمن البيان أن فرار غصن بدون اتباع إجراءات قانونية هو خرق للنظام القضائي الياباني ومن الممكن أن يرقى لجريمة.

كما انتقد البيان غصن لنقضه تعهده في المثول أمام المحكمة وأنه حاول فقط الفرار من العقوبة التي قد تفرض عليه بسبب جرائمه وأن مثل هذا التصرف لا يمكن تبريره على الإطلاق. وأن النيابة العامة دأبت على اتباع تدابير قانونية من أجل إجراء محاكمة جنائية نزيهة وعادلة، وأن حقوق غصن كانت مصانة.