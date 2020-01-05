الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة

خالد الظفيري(صدى):

نفت الكويت بشكل قاطع استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة، موجّهة الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان، «لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعدها الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار»

وأهابت بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة «تحري الدقة والابتعاد عن نشرها وتداولها».