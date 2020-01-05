محكمة كويتية تأمر بضبط وإحضار عبدالله النفيسي

حالد الظفيري(صدى):

أمرت محكمة الجنايات في الكويت، بضبط وإحضار بحق النائب السابق عبدالله النفيسي؛ بقضية الإساءة للإمارات، وجاء هذا القرار بسبب عدم حضور النفيسي للمحكمة، حيث أجلت القضية إلى جلسة 2 فبراير/شباط المقبل.

وتقدم المحامي الكويتي عبدالمحسن الموسى ببلاغ ضد النفيسي، منذ سنتين، لدى النيابة العامة؛ بتهمة ما أسماه تكرار النفيسي ”إساءته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به، كما أن ما ذكره النفيسي يعتبر إساءة بالغة، ما قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يعد مجرّما وفق قانون الجزاء“.

يذكر أن النفيسي معروف بقربه من جماعة الإخوان الإرهابية، وآرائه التي تهاجم الإمارات، كنا وثق المغردون الخليجيون بشكل متسمر تناقض آرائه المتضاربة.