بالفيديو.. آل الشيخ يُداعب زيدان ويذكره بلقطته الشهيرة مع ماتيراتزي

نواف السالم(صدى):

نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو بصحبة المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان.

وظهر تركي آل الشيخ وهو يُداعبه حيث ذكره بلقطته الشهيرة مع ماركو ماتيراتزي بعدما نصحه في نهائي كأس العالم 2006.

وعلق على مقطع الفيديو باللغة الفرنسية، قائلًا: “ لقد كان أمرًا قاسيًا.. أليس كذلك؟!.. الدم العربي ” ، كما نشر صورًا بصحبة زيدان ومدرب ألميريا الإسباني الحالي جوتي.

وأهدى زيدان قميص ريال مدريد لرئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي ظهر مرتديًا قميص فريق ألميريا الإسباني.