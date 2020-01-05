الدمية كين ينفق 600 ألف دولار ليتحول لامرأة

برازيليا(صدى):

أطل البرازيلي رودريغو ألفيس مدمن الجراحات التجميلية والمعروف باسم “الدمية الإنسان كين”، بمظهر جديد أنثوي يكشف عن صراع الهوية الجنسية الذي عاشه لسنوات، حيث أنفق الدمية أكثر من 654 ألف دولار لتغيير مظهره.

وتحول رودريغو ألفيس لامرأة، حيث تناول الحقن الهرمونية للحصول على الوركين الأنثويين، والآن يرتدي حمالة صدر بحجم “D-cup” وقام بتركيب ملحقات الشعر الشقراء والرموش الوهمية لاستكمال مظهره.

ومن جهته، أوضح: “من المدهش أن أخبر العالم أخيرا أنني أصبحت فتاة، من المدهش أن أرتدي الفستان والكعب، أنا معروف باسم كين ولكنني كنت أشعر دائما بداخلي أنني مثل باربي”.

ولفت: “حاولت لسنوات أن أعيش حياتي كرجل، كان لدي عضلات مزيفة بين ذراعي ولكني كنت أكذب على نفسي، أنا امرأة ولديّ دماغ أنثوي دائما، الآن جسدي يطابق عقلي”.