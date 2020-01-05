بالفيديو: متحدث النصر يبارك للهلال الفوز بالآسيوية بعد 40 يوما من تحقيق اللقب

ماجد محمد(صدى):

قال سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر في تعليقه علي فوز النصر بالسوبر:” أبارك للنصراويين ولكن صارت بالأمس أشياء جميلة تعد انتصارا للروح الرياضية وزيادة للتنافس بين قطبي العاصمة الهلال والنصر وهزيمة للمتعصبين”.

وقال الصرامي في تصريحات لإذاعة “يو إف إم”:”مباركة كلا من الأمير الوليد بن طلال والأمير عبدالرحمن بن مساعد وياسر القحطاني للنصر يعد بمثابة الشمعة التي تضئ الطريق نحو مستقبل أفضل”.

وشدد الصرامي:” أصبح لازما علينا نبارك للهلال ببطولة آسيا وأتمنى أن تكون اللغة التي قدمها الأمراء هي الطريق نحو مستقبل أفضل و منافسة قوية بين الهلال والنصر”.