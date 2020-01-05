حسناء الحريري تنفي الشائعات ” السياسية” عنها وزوجها
وقد أوضحت من خلال اجوبتها الكثير من الحقائق ،ومن الاسئلة التي طرحت على الحريري اذا ما كانت ستدعم زوجها اذا طلبت منه الثورة اللبنانية تسلم منصب رئاسة الحكومة؟.
وفي جوابها على سؤال اخر في ما لو سبق ان زارت لبنان اجابت:” كلا منذ سنوات عدة لم ازره، حتى ولديّ لم يزورانه”، وعن مدى حبها للبنان كان جوابها:” احب لبنان كثيرا على الرغم من اني لست لبنانية، لكنني جزء من عائلة لبنانية، وانا والدة لولدين لبنانيين وزوجة رجل لبناني رائع”.
تجدر الاشارة الى أنه سبق أن سُرّب اسم بهاء مرات عدة من أجل تولي منصب رئاسة الحكومة سواء بعد إستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري أو في إستحقاقات وظروف لاحقة، الا أنّه دائماً يشدد على أنه خارج اللعبة السياسيّة، ولا يطمح لخوض غمار هذا العالم المزروع بالألغام، مشددا على أن تركيزه الأوّل والأخير يصبّ في دائرة أعماله ومشاريعه.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6837 ] نشر منذ 1 ساعة
احسنتي البعد عن السياسة افضل
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6837 ] نشر منذ 1 ساعة
احسنتي البعد عن السياسة افضل