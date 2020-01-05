بالفيديو.. تيسير المفرج يوضح حقيقة وجود «خشب» في التبغ
كشف تيسير المفرج، المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، حقيقة ما يقوله المدخنين بأن الدخان ” خشب ” وليس تبغ.
وأضح ” المفرج ” في مداخلة هاتفية مع برنامج ” تم ” عبر فضائية ” SBC ” أن شكل التبغ والخشب واحد فهو نبات، وإذا لم يطحن التبغ بشكل جيد يصبح شكله كالخشب؛ حيث تم فحص كل تلك الأشياء ووجد أنها تبغًا.
وعلق تيسير المفرج على شكاوى اختلاف سمات التبغ الجديد ووجود حالات إصابات بسببه، قائلًا: ” نحن حتى الآن في الغذاء والدواء لم تردنا حالة واحدة من أي مستشفى أو جهة صحية أنه فيه تضرر بسبب هذا الأمر”؛ فيما يتم سحب المنتجات إذا كانت مغشوشة أو مخالفة للمواصفات أو تسبب ضرر، ولكن بسبب النكهة هذا يعود إلى الشركات نفسها.
وفي السياق نفسه، أكد أن كل الجهات الحكومية لديها القوة لإلزام شركات التبغ بوضع تاريخ الإنتاج والصلاحية، كما طالب من المستهلك نفسه أن يتجاوب معهم بالإبلاغ عن المخالفات.
#تم | خالد العقيلي يسأل تيسير المفرج: المدخنين يقولون أن الدخان "خشب" وليس تبغ، وإذا الدخان "مختلفة سماته" لماذا لايُسحب من السوق؟. #الدخان_الجديد_مغشوش59 pic.twitter.com/c6ptJEZq1L
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 5, 2020
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90496 ] نشر منذ 53 دقيقة
اما انك لاتعرف شيء ، لذا تهرف بمالا تعرف ..
.. او انك اكبر مضره على الشعب بحكم منصبك ، من الدخان نفسه ..
.. وشلون تقول الدخان مثل الخشب الا اذا تم طحنه ، اما انك بهيم او انك عن ماتتكلم عنه غشيم ..
.. الدخان هو ورق من شجيرات التبغ ، ويختلف عن الخشب باالرائحه والنكهه عند الإحتراق .. أفهمت ..؟
.. لو قلت لا اعلم لقلنا انك جاوبت الجواب الشافي .. من وظفك غش المسلمين فيك ..
محمد[ عدد التعليقات: 3435 ] نشر منذ 47 دقيقة
يقول ما وردنا بلاغ من المستشفيات
والمقاطع الفديو ماوصلت لك هذا دليل انك انسان ماتتابع عملك باكمل وجه