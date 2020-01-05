بالفيديو.. خطاط العملة السعودية يتحدث عن موهبته التي خطفت أنظار معلميه 

علي القحطاني(صدى):

يعتبر عبدالرزاق خوجة أول من خطي العملة السعودية في عهد الملك فيصل -رحمه الله- حيث اكتشف موهبته في العقد الأول من العمر وكانت مكة أول محطاته، كما لفتت موهبة خوجة أنظار معلميه وكان من أول أعماله مانشيت نشر في صحيفة الندوة.

ومن جهته، تحدث خوجة عن موهبته التي أصبحت وساما على صدره، قائلا:” كنت اكتب الحكم اليومية على السبورة والمعلمين كانوا يحبوا خطي لأنه حلو”.

وأضاف خوجة في تصريحات تليفزيونية:”الملك فيصل أرسلني للجنة خطاط العملة”، مشيرا:” أرسلت إلي جوازات الأمير نايف بن عبدالعزيز وبعض الوزراء لكي اكتبها”.