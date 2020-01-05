عودة ثنائي الأهلي قبل كلاسيكو الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن جاهزية الثنائي معتز هوساوي ويوسف بلايلي، للمشاركة مع فريق الكرة بالنادي الأهلي، للمشاركة في مباراة القمة أمام الهلال.

وقالت التقارير أن ثنائي الأهلي هوساوي وبلايلي قد تعافيا من إصابتيهما، ليصبحا جاهزين للمشاركة في المران الجماعي، ومن ثم المشاركة في مباراة الهلال.

ويذكر أن الأهلي سيواجه الهلال، على ملعب جامعة الملك سعود، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.