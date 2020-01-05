بالفيديو.. إعلامي رياضي يثير الجدل حول النقل التلفزيوني: ليس كل ما يعلم يُقال

ماجد محمد(صدى):

أثار الإعلامي محمد الشهراني، الجدل بعد تعلقيه المثير حول طلب الإعلامي حسن عبدالقادر، من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتنفيذ وعودة وتشغيل 12 كاميرا أثناء النقل التلفزيوني.

وطالب حسن عبدالقادر، خلال مشاركته في برنامج دوري الأمير محمد بن سلمان، المُذاع على قناة 24 الرياضية، من رئيس اتحاد الكرة؛ تشغيل الكاميرات الإثنى عشرة؛ حتى يستطيع المشاهدون رؤية ما يحدث أثناء سير مباريات دوري المحترفين.

وفي السياق نفسه، قاطعه مقدم البرنامج، محمد الشهراني، برد جازم قائلًا أن ” الموضوع صعب ” جداً، و ” ليس كل ما يعلم يقال “؛ مؤكدًا أنها ليست قضية ” الفار ” أو غيره، ولكن القضية أكبر؛ فيما رفض ذكر معلومات أكثر عن الأمر.

وتسبب رفض ” الشهراني ” في ذكر معلومات بعد جملة ” ليس كل ما يعرف يقال ” في إثارة الجدل وحدوث ضجة كبيرة؛ لتشعل جملة الإعلامي الشكوك والتكهنات لدى الجمهور.