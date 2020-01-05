عامل يتحرش بطفلة ويتوسل لوالدتها بطلب غريب

أبو ظبي(صدى):

شهدت دبي الإماراتية، واقعة مؤسفة بعدما أقدم عامل آسيوي على التحرش بطفلة إماراتية تبلغ من العمر 10 سنوات، أثناء قيامه بوضع أغراض اشترتها والدتها من مركز تجاري في السيارة.

وكان العامل يساعد الأم في وضع أغراضها بالسيارة؛ ليضع معظمها في الصندوق الخلفي، ثم اتجه إلى المقعد الخلفي لوضع غرض متبق، وهناك تحرش بابنتها بلمس مناطق حساسة من جسدها.

وأخبرت الطفلة والدتها بالأمر قائلة أنها كانت خائفة منه وارتبكت وجلست في مكانها مصدومة لذلك لم تخبرها حينها؛ فيما توسل الجاني إلى الأم وطلب منها مسامحته وصفعه، وعدم إبلاغ الشرطة، ولكنها قدمت بلاغًا ضده.