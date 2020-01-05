بالصور.. شبيهة سيرين عبد النور تشعل مواقع التواصل 

بيروت (صدى):

أشعلت مجموعة من الصور المتداولة لفتاة محجبة تشبه الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مواقع السوشيال ميديا.

واتضح أن الفتاة تسمى “دعاء منلا” وهي تعمل كمدونة للموضة والجمال، حيث تعمل على تقديم فيديوهات توتوريال مكياج نظرا لأنها حاصلة على شهادة في هذا المجال، بالإضافة إلى جانب تقديم وصفات طبيعية للوجه ولفات حجاب واستعراض لإطلالاتها المختلفة والأنيقة بالحجاب.

وانهالت التعليقات دون تردد واختار جميعهم الفنانة سيرين عبد النور للتأكيد على وجود شبه كبير في الملامح بينهما، حيث أن الفرق الوحيد هو أن الفتاة محجبة وسط تفاعل كبير وغزل بشكل دعاء منلا.