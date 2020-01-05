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العمل توضح شروط استخراج شهادة الالتزام بنظام حماية الأجور

العمل توضح شروط استخراج شهادة الالتزام بنظام حماية الأجور
عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، شروط استخراج شهادة الالتزام بنظام حماية الأجور.

وجاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه ” السلام عليكم لو سمحتم أنا حاولت أذبع شهادة الالتزام بحماية الأجور وتخرج لي رسالة : نعتذر عن تنفيذ طلبك حيث إن المنشأة لا تحقق شروط إصدار شهادة الالتزام مع أن نسبة الالتزام طوال الثلاثة أشهر الماضية فوق 90٪ فما السبب ؟”.

وردت الوزارة قائلة : ” لابد أن تكون منشآت الرقم الموحد ملتزمة لفترة آخر 3 شهور عند تقديم الطلب , عدم وجود ملاحظة حماية أجور على الرقم الموحد , نسعد بخدمتك””.


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