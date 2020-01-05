أمجد طه: آن الأوان لتصفية عصابة إيران الحاكمة في العراق 

بغداد(صدى):

قال أمجد طه، الباحث البريطاني العربي الخبير في الشؤون السياسية الإستراتيجية: ” برلمان إيران في العراق يهتف لسليماني ويطالب القوات الأمريكية والأجنبية بالخروج.. وطبعاً مليشيات طهران من أهل البيت وليست بأجنبية! “.

وأشار طه خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” في العراق عصابة إيران الحاكمة تعرف قد انتهت صلاحيتها وحان وقت تصفيتها لهذا هي تُفضل الانتحار السياسي على الموت السياسي “.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أوضح أن قتل قاسم سليماني بهدف ” منع حرب لا إشعالها ” ، ولكن إيران منذ مقتل سليماني تتوعد أمريكا برد صارم.

https://mobile.twitter.com/amjadt25/status/1213842967900938241