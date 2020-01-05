أمجد طه: آن الأوان لتصفية عصابة إيران الحاكمة في العراق
قال أمجد طه، الباحث البريطاني العربي الخبير في الشؤون السياسية الإستراتيجية: ” برلمان إيران في العراق يهتف لسليماني ويطالب القوات الأمريكية والأجنبية بالخروج.. وطبعاً مليشيات طهران من أهل البيت وليست بأجنبية! “.
وأشار طه خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” في العراق عصابة إيران الحاكمة تعرف قد انتهت صلاحيتها وحان وقت تصفيتها لهذا هي تُفضل الانتحار السياسي على الموت السياسي “.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أوضح أن قتل قاسم سليماني بهدف ” منع حرب لا إشعالها ” ، ولكن إيران منذ مقتل سليماني تتوعد أمريكا برد صارم.
https://mobile.twitter.com/amjadt25/status/1213842967900938241
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 792 ] نشر منذ 49 دقيقة
البرلمان العراقي..ثبت مقولة الرئيس المصري حسني مبارك…من أن الشيعة الرافضة ولاءهم لإيران وليس وليس لاوطانهم.
وأيضا الملك عبدالله ملك الأردن صاحب مقولة الهلال الشيعي إيران العراق سوريا لبنان.
او الإرهابي السعودي الشيعي الرافضي النافق. نمر باقر النمر ..الذي طالب في خطابه الشهير احتلال إيران للمنطقة الشرقية من السعودية.
ونال الجزاء العادل لكل خائن لوطنه.