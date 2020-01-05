أطعمة ابتعدي عنها إذا كنتي تعاني من تكيس المبايض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تكيس المبايض من الأمراض النسائية الشائعة التي تصيب السيدات نتيجة التعرض لخلل هرموني يؤدي بشكل مباشر لتأخّر الإنجاب أو صعوبته.

ولأن الغذاء نصف العلاج اخترنا أن نسلط الضوء في مقال اليوم على تحديد أبرز الأطعمة التي تعتبر غير مناسبة للسيدات اللواتي يعانين من مشكل تكيس المبايض قصد تجنبها لتسريع عملية الشفاء.ماهي الأطعمة الممنوعة لمريضات.

ينصح بتجنب الأطعمة التالية:

الأطعمة تحتوي على السكريات المصنعة: تتسبب هذه الأغذية في زيادة مستوى السكر في الدم وزيادة إفراز الأنسولين في الجسم مما يؤثر على المناعة.

اللحوم الحمراء: تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة من المواد التي تسبب اضطراب الهرمونات الأنثوية عند المرأة وبالتالي الزيادة من حدة مشكلة تكيس المبايض.

الأطعمة المكررة: يقصد بها الأطعمة التي تصنع من الدقيق الأبيض أو الأرز الأبيض، ولها تأثير سلب على الجهاز الهضمي والتأثير على مناعة الجسم ما يزيد من وزن الجسم.