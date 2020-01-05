مليون ريال لاستكمال البنية التحتية في «إسكان عرعر»

عادل الحربي(صدى):

أعلن برنامج ” الأراضي البيضاء ” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن صرفه مبلغ 1,138,173 ريالًا، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر وتطوير المشروع.

ويمثل هذا المبلغ جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى؛ فيما تحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها؛ بينما هناك خطةً متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية، وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان.