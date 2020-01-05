حسن نصر الله: مقتل سليماني بداية تاريخ جديد للمنطقة

وكالات(صدى):

علق حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر يوم الجمعة في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد بالعراق.

وأكد ” نصر الله ” إن يوم مقتل سليماني يمثل بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق وإنما للمنطقة كلها؛ لافتًا إلى أنه: ” جريمة علنية واضحة تباهى بها أعلى المسؤولين الأمريكيين، ليلة هذه العملية، الثاني من يناير 2020، بات تاريخا جديدا ” .

وفي السياق نفسه، قال حسن نصر الله: ” نحن لا نُهزم وأقول لعائلة قاسم سليماني وأقاربه وأهله، إنّه ما يجب أن يواسيكم أنّ أباكم حقّق الهدف “؛ مضيفًا أنه: ” تعرض موكب سليماني إلى قصف بالصواريخ المتطورة من السماء، فتمّ تدمير السيارات وتمزيق كل شيء فيها “.