يوفنتوس يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ خلال الميركاتو الشتوي 

ماجد محمد(صدى):

يسعى يوفنتوس التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

تحدث فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس مع نظيره ليوناردو في باريس سان جيرمان، لضم ليوناردو باريديس، لاعب النادي الفرنسي، لكن الصفقة توقفت لرغبة المدرب الألماني في استمرار اللاعب الأرجنتيني، ما دفع البيانكونيري للتفكير في ضم تياغو.

ووضع يوفنتوس تياغو ألكانتارا هدفا في السوق الشتوي، ويسعى للتعاقد مع اللاعب رغم صعوبة نجاحه في ذلك.

ومن المقرر أن يوفنتوس سيعرض على بايرن ميونخ الحصول على الألماني إيمري تشان، مقابل التعاقد مع ألكانتارا، علما أن تشان خارج حسابات ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس في الدوري الإيطالي.