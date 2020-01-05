بومبيو يؤكد استعداد واشنطن لكل التداعيات المحتملة لمقتل سليماني

وكالات(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ، اليوم الأحد ، استعداد واشنطن لكل التداعيات المحتملة لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني .

يأتي ذلك على خلفية التهديدات الإيرانية من مسؤولي طهران بالانتقام من الولايات المتحدة الامريكية، والتي وصلت إلى حد التهديد بضرب 35 هدف أمريكي. بحسب ما ذكرت العربية نت.