بومبيو يؤكد استعداد واشنطن لكل التداعيات المحتملة لمقتل سليماني
أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ، اليوم الأحد ، استعداد واشنطن لكل التداعيات المحتملة لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني .
يأتي ذلك على خلفية التهديدات الإيرانية من مسؤولي طهران بالانتقام من الولايات المتحدة الامريكية، والتي وصلت إلى حد التهديد بضرب 35 هدف أمريكي. بحسب ما ذكرت العربية نت.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3328 ] نشر منذ 52 دقيقة
المجوس مجرد فقاعة صابون فمن يهدد لا يفعل
من عرفناهم عبر التاريخ وهم مجرد جعجعة فاضية
او حرب بالوكالة عن طريق اذنابهم المليشيات
والله يعرفون حجمهم ويعرفون ان زوالهم بمناطحة زعيم العالم الاوحد