مفهوم قاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»

فهد القزيز(صدى):

كثيرًا ما يتردد ذكر القاعدة القضائية الشهيرة ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” بين الأوساط القانونية وفي بعض الأمور؛ ليتساءل الكثيرون من العامة عن مفهومها وعما يقصد بها.

ويعد مفهوم تلك القاعدة، أن البينة تكون لإثبات خلاف الظاهر، بينما اليمين فهي لإبقاء الأصل، ولذلك فإن البينة تقام لإثبات خلاف الواقع، وأما اليمين فقد شُرعت لإبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم أو وجود.

ويتم ذلك لأن الأصل ” براءة الذمة “؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر ” ؛ حديث حسنٌ.

وتعتبر تلك قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يُقبَل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدَّعَى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك.