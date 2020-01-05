البحرين تطلب رسمياً استضافة «كأس الخليج» كبديل للعراق

المنامة(صدى):

طلبت البحرين رسمياً استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25” كبديل للعراق.

وبحسب ما أفادت صحيفة “الوطن” البحرينية، أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، أن الاتحاد خاطب الاتحاد الخليجي لكرة القدم رسميا يتضمن رغبة استضافة النسخة 25 لبطولة كأس الخليج العربي كبديل للعراق.

وأشار بن خليفة إلى أن الأمر متروك لقرار الاتحاد الخليجي.

يذكر أن منتخب البحرين هو حامل اللقب وسبق للبحرين أن نظمت البطولة “خليجي 21” في عام 2013.

وكان المنتخب البحريني حصل على لقب “خليجي 24” التي أقيمت في قطر بالفوز على السعودية بهدف نظيف في المباراة النهائية.

واللقب هو الأول للمنتخب البحريني في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الراهنة في العراق قد تتسبب في سحب ملف استضافتها للنسخة القادمة، حيث أن القرار النهائي بيد الاتحاد الخليجي.

وبحسب المعلومات فإن الاتحاد البحريني ينتظر خطاب رد من نظيره الخليجي الذي سيحسم الأمور خلال الفترة القادمة.