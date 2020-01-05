حيلة غريبة لسرقة بنك في دبي

دبي(صدى):

أقدم رجل خمسيني، على تنفيذ حيلة غريبة للتهرب من قرض قيمته 700 ألف درهم حصل عليه من بنك في دبي؛ فيما استولى على حوالي مليون و97 ألف درهم من دائرة تنمية المجتمع.

وهرب الرجل إلى اليمن مدعيًا وفاته وزور شهادة وفاة باسمه، ليسقط الدين من البنك، كما قدمتها زوجته لدائرة تنمية المجتمع لصرل مساعدات مالية لأبنائها منه، تحت فئة اليتيم لتستولي مليون و97 ألف درهم، وبعد القبض عليه، أكد أنه كان دائم الاتصال بزوجته، وأخبرها بشأن الشهادة المزورة.

وبدورها، قدمت الزوجة شهادة الوفاة المزورة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وحصلت على مساعدات مالية لاولادها باعتبارهم يتامى، موضحًا أنه حاول التسلل من اليمن إلى عمان لكن قبض عليه من قبل حرس الحدود وحكم عليه بالسجن في عمان، ثم تم تسليمه إلى الإمارات؛ فيما حكم عليه في وقت سابق، بالحبس لمدة شهر بتهمتي التهديد وشرب الخمر.