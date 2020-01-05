الجوازات تكشف عن شرط وحيد للسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية

حمود العنزي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن شرط السماح للسفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية، وذلك في الرد على استفسار أحد المواطنين.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ قائلًا: ” ‏‎أبغي أسافر الكويت هل يلزمني جواز سفر أو بطاقه الأحوال السعودية تكفي ” .

‏‎وأجابت الجوازات: ” يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر ، دون الحاجة لتصريح سفر لمن بلغ الـ ٢١ عام فأكثر ” .