الهلال يكشف تفاصيل عن إصابة هيون سو ويحسم موقفه من مباراة الأهلي 

نواف السالم(صدى):

استأنف فريق الهلال صباح اليوم تدريباته بعدما منح المدير الفني للفريق، رازفان لوشيسكو، للاعبين راحة عن التدريبات يوم الأمس.

وقام اللاعبون بإجراء فحوصات طبية دورية في عيادة “مستشفى المملكة الطبي” بمقر النادي، بعدما خضع اللاعبون المشاركون أمام الفيصلي بشكل أساسي لتدريبات استرجاعية، بينما طبق بقية اللاعبون جمل تكتيكية خاصة قبل لقاء الأهلي الدوري.

وشارك اللاعب عبدالله عطيف، في التدريبات الجماعية اليوم، وقد اكتفى سلمان الفرج بالمشاركة بالجزء الأول من التدريب فقط.

وأبانت الفحوصات الطبية التي أجريت على الكوري، جانغ هيون سو، مدافع نادي الهلال حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه للإصابة في عضلات أسفل البطن في اللقاء الذي جمع فريقه أمام الفيصلي في دور الـ16 من كأس الملك وكان الفريق قد عاود تدريباته اليوم.