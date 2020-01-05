«شرطة الشرقية» تطيح ب16 رجلا وامرأتين لمخالفتهم الذوق العام

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة الشرقية ب18 شخصًا لمخالفتهم قواعد لائحة الذوق العام.

وتفصيلا، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4 هـ، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط (18) مخالفة، (16) رجلًا وامرأتين.

وتضمنت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة الغير مسموح بها، حيث أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.