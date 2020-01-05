الخارجية العراقية تقدم شكوى رسمية لمجلس الأمن بشأن مقتل سليماني والمهندس

وكالات(صدى):

قدمت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد شكوى رسمية لمجلس الأمن، بشأن مقتل قائد فليق القدس الإيراني قاسم سليماني ،ونائب رئيس وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الشكوى تتعلق “بالهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الاراضي العراقية”.

ووصف البيان الهجمات بأنها “انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق”.