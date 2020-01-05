بالفيديو.. نانسي عجرم تعلق على قتل زوجها لـ «لص» هاجم منزلهما

بيروت(صدى):

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الأحد، على واقعة الهجوم على منزلها بواسطة لص مسلح ومقتله على يد زوجها الذي حاول الدفاع عن بيته ضد الاقتحام.

وأكدت نانسي عجرم أنها بخير، متوجهة بالشكر لكل من اتصل بها واطمأن عليها عقب الواقعة؛ حيث قالت في مقابلة مع قناة MTV اللبنانية: ” أشكر كل من اتصل بي، أنا بخير، أهم شي أنا عائلتي منيحة، الأولاد أهم شي أنهم بخير ” .

وظهر على الفنانة اللبنانية التعب والإرهاق، خلال المقابلة؛ فيما قتِل السارق المسلح الذي اقتحم منزلها في نيو سهيلة كسروان في لبنان، على يد زوجها فادي الهاشم.