بالفيديو والصور.. متظاهرون يحرقون مقر الحشد الشعبي في الناصرية بالعراق

بغداد(صدى):

أشعل المتظاهرون في العراق، اليوم الأحد، النيران في مقر الحشد الشعبي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، وذلك بعد ساعات على خروج جنازة رمزية لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني منه.

وفي السياق نفسه، أطلق عناصر ميليشيا حزب الله العراقي الرصاص على المتظاهرين بمدينة الناصرية، بعد أن رفض المحتجون دخول نعشين رمزيين لأبي مهدي المهندس، نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، وقاسم سليماني اللذين قتلا بعملية عسكرية أمريكية في بغداد، فجر الجمعة الماضي.