بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب المبرح على إيراني أثناء الاحتفال بمقتل سليماني

أوتاوا(صدى):

أظهر مقطع فيديو للحظة الاعتداء بالضرب والطرد على إيراني موالٍ لنظام الملالي في كندا.

وبدا في المقطع تجمع عدد من المحتفلين بمقتل قاسم سليماني في كندا، حيث ظهر شخص يهاجمهم من مؤيدي نظام الملالي فما كان منهم إلا أن طردوه واعتدوا عليه رداً على هجومه عليهم.

وحقق مقطع الفيديو مشاهدات عالية بعد انتشاره على نطاق واسع بمواقع السوشيال ميديا، كما أشاد متداولوا المقطع بموقف المعارضة الذين لقنوا الإيراني الموالي لنظام الملالي علقة موت.