توفر 19 وظيفة للرجال في «العربية للعود» بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة العربية للعود توفر 19 وظيفة (للرجال) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بفروع الشركة بمدينة (الرياض)، بمسمى (بائع)، براتب 500 ريال من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي: –

بائع (للرجال – العدد 19 وظيفة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

والتقديم متاح بدءا من اليوم الأحد عبر البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” من خلال الرابط هنا