بالفيديو.. مقتل متظاهرين في الناصرية تجمعوا لمنع جنازة رمزية لسليماني

وكالات(صدى):

كشفت مصادر عن قيام عناصر ميليشيا حزب الله العراقي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوب العراق، بعد أن رفض المحتجون دخول نعشين رمزيين لأبي مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اللذين قتلا ومعهما ضباط إيرانيون وعناصر بميليشيا الحشد بعملية عسكرية أميركية في بغداد فجر الجمعة الماضي.

ووفقاً للعربية نت فقد رد المتظاهرون بإضرام النار في سيارة تابعة لحزب الله العراقي في محافظة ذي قار ، فيما تسلمت قيادة شرطة في ذي قار مقر هيئة الحشد الشعبي.