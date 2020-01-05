رجل يكتشف أنه عقيم بعد 30 عام من الزواج و8 أبناء!

مليكة فؤاد(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، اكتشف رجل مغربي أنه عقيم بعد 30 عام من الزواج أثمرت عن 8 أبناء!

وفي التفاصيل فقد أثارت كلمات أبناءه الشكوك في بنوتهم له ليتجه الرجل إلى الطبيب ربما ينفي الشكوك التي جالت في خاطره فاكتشف صدمة العمر وأنه عقيم و لم يكن يوماً لينجب .

والمثير للدهشة أن زوجته وأبناءه تحالفوا عليه وقاموا ببيع ممتلكاته ، فيما لجأ هو للقضاء الذي حكم بالطلاق للشقاق ، بينما يعيش الرجل حالة يُرثى لها بعد تعرضه للإهانة بين أبناء قريته وعائلته ، كما خسر الأموال التي كدح طوال عمره في جمعها لتأمين مستقبل العائلة .