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رجل يكتشف أنه عقيم بعد 30 عام من الزواج و8 أبناء!

رجل يكتشف أنه عقيم بعد 30 عام من الزواج و8 أبناء!
مليكة فؤاد(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، اكتشف رجل مغربي أنه عقيم بعد 30 عام من الزواج أثمرت عن 8 أبناء!

وفي التفاصيل فقد أثارت كلمات أبناءه الشكوك في بنوتهم له ليتجه الرجل إلى الطبيب ربما ينفي الشكوك التي جالت في خاطره فاكتشف صدمة العمر وأنه عقيم و لم يكن يوماً لينجب .

والمثير للدهشة أن زوجته وأبناءه تحالفوا عليه وقاموا ببيع ممتلكاته ، فيما لجأ هو للقضاء الذي حكم بالطلاق للشقاق ، بينما يعيش الرجل حالة يُرثى لها بعد تعرضه للإهانة بين أبناء قريته وعائلته ، كما خسر الأموال التي كدح طوال عمره في جمعها لتأمين مستقبل العائلة .


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