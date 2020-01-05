«خامنئي» يثير الجدل بأول تغريدة له بعد مقتل قاسم سليماني

طهران(صدى):

نشر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تغريدة له هي الأولى بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني.

واكتفى خامنئي بالتغريد بعبارة “بسم الله الرحمن الرحيم” فقط دون أن يتبعها بأية كلمات أو تفاصيل أخرى، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين ورواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتوقع مغردون أن تكون البسملة التي نشرها خامنئي تعكس بداية عمل عسكري جديد من إيران تجاه أمريكا خاصة في ظل الوضع المتوتر خلال الساعات الماضية.