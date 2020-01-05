بلاغ جديد ضد دنيا بطمة بعدج أزمة ابتزاز المشاهير

أميرة خالد(صدى):

يبدو أن أزمة دنيا بطمة لم تنتهي بعد بانتهاء التحقيق معها في قضية ابتزاز المشاهير عبر حساب (حمزة مون بيبي).

وتقدمت الإعلامية المغربية مريم سعيد بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة مؤكدة الأخبار المنتشرة حول خسارة سعيد لوظيفتها بسبب بطمة، وعدم إتمامها زواجها قبل يوم واحد من حفل الزفاف، بسبب قيام بطمة بنشر صور فاضحة لها وتهديدها.

ويزداد موقف ” بطمة ” سوءًا هي وشقيقتها بعد هذا البلاغ ، خاصة أن بطمة ما زالت ممنوعة من السفر بشكل رسمي.

وبهذا الصدد اتهمت سارة شقيقة دنيا بطمة السيدة منى السابر طليقة محمد الترك ووالدة حلا الترك، بالوقوف وراء ضلوع اسم بطمة في هذه القضية كنوع من الانتقام منها .