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موقف بطولي لرجل أمن أنقذ 3 أطفال كانوا بداخل سيارة حاول لص سرقتها

موقف بطولي لرجل أمن أنقذ 3 أطفال كانوا بداخل سيارة حاول لص سرقتها
نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة حفر الباطن واقعة مثيرة لمحاولة أحد الأشخاص سرقة سيارة كان بداخلها ثلاثة أطفال أثناء ترجل والدهم منها .

وفي التفاصيل ، فقد كانت السيارة ” يوكن ” متوقفة بالقرب من أحد قصور الأفراح بحي العزيزية وبداخلها الأطفال .

وبمجرد أن لمحهم اللص قام بقطع إشارة المرور وحاول الإستيلاء على السيارة وبداخلها الأطفال ، بينما لمحه رجل أمن وقام بملاحقته حتى نجح في إيقافه ومن ثم أنقذ الأطفال الثلاثة وقام بتسليم اللص للشرطة في موقف بطولي شجاع .


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