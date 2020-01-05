موقف بطولي لرجل أمن أنقذ 3 أطفال كانوا بداخل سيارة حاول لص سرقتها
شهدت محافظة حفر الباطن واقعة مثيرة لمحاولة أحد الأشخاص سرقة سيارة كان بداخلها ثلاثة أطفال أثناء ترجل والدهم منها .
وفي التفاصيل ، فقد كانت السيارة ” يوكن ” متوقفة بالقرب من أحد قصور الأفراح بحي العزيزية وبداخلها الأطفال .
وبمجرد أن لمحهم اللص قام بقطع إشارة المرور وحاول الإستيلاء على السيارة وبداخلها الأطفال ، بينما لمحه رجل أمن وقام بملاحقته حتى نجح في إيقافه ومن ثم أنقذ الأطفال الثلاثة وقام بتسليم اللص للشرطة في موقف بطولي شجاع .
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