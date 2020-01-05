فلكية جدة: خسوف «شبه ظل» تشهده سماء المملكة.. الجمعة

جدة(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن سماء السعودية ومعظم الوطن العربي تشهد مساء يوم الجمعة (15 جمادى الأولى 1441) الموافق 10 يناير 2020 حسب تقويم أم القرى خسوف شبه ظل للقمر هو الأول من أربعة هذه السنة، وهو يحدث بعد أسبوعين من كسوف الشمس الحلقي في 26 ديسمبر الماضي، وسوف يستمر 4 ساعات و4 دقائق.

وأضاف: خسوف شبه الظل يحدث عندما يعبر القمر خلال منطقة شبه ظل الأرض الباهتة وتابع: خلال هذا النوع من الخسوف ستقل إضاءة القمر قليلاً، ولكن قرصه سيبقى مضاءً بالكامل خلال مدة الخسوف، وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020؛ لكونها من نوع شبه الظل.

وأردف: مراحل الخسوف ستكون في نفس الوقت في كل مناطق المملكة حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 8:08 بتوقيت السعودية (5:08 مساء بتوقيت غرينتش)، وفي هذه المرحلة لن يشاهد أي تغيير في إضاءة قرص القمر، حيث سيظهر كالمعتاد.

يتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 10:10 مساء بتوقيت السعودية (7:10 مساء بتوقيت غرينتش) وسيكون هذا أفضل وقت لمحاولة ملاحظة الخفوت في سطوع القمر، وفي المجمل سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، وقد لا يلاحظ أي تغير عند المراقبة بالعين المجردة.

وقال: بالتزامن سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 10:21 مساء بتوقيت السعودية (7:21 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض، وهو أول بدر من ثلاثة في فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأضاف: من ناحية أخرى سوف يحاكي هذا القمر البدر بشهر يناير موقع الشمس بعد ستة أشهر في شهر يوليو، حيث سيكون أمام مجموعة نجوم التوأمان، ومثل شمس يوليو سيشرق القمر البدر من الأفق الشمالي الشمال الشرقي، ويغرب في الأفق الشمالي الشمال الغربي، وهذا يعني أن هذا القمر البدر سوف يتبع المسار العالي لشمس الصيف عبر قبة سماء الليل.

وتابع: سوف ينتهي الخسوف بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 12:12 منتصف الليل بتوقيت السعودية (9:12 مساءاً بتوقيت غرينتش).

جدير بالذكر أنه سوف يتبع خسوف شبه الظل، خسوف آخر من نفس النوع في السادس من يونيو القادم بسماء السعودية والوطن العربي.