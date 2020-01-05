المستشار العسكري لـ«خامنئي» يعلن القرار بقصف مواقع أمريكية
أعلن المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على خامنئي عن اعتزام الرد عسكرياً على الولايات المتحدة بعد الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت “قاسم سليماني ” قائد فيلق القدس بالحرس الثوري .
وقال المستشار العسكري في تصريح لـ الرد على مقتل سليماني سيستهدف مواقع عسكرية أميركية ، وفقاً للعربية نت في تصريح لـ “سي إن إن “.
وكانت الولايات المتحدة قد أمرت مواطنيها بمغادرة العراق على الفور بعد مقتل سليماني ، فيما أكدت أن قتله كان إجراء دفاعي .
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