المستشار العسكري لـ«خامنئي» يعلن القرار بقصف مواقع أمريكية

وكالات(صدى):

أعلن المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على خامنئي عن اعتزام الرد عسكرياً على الولايات المتحدة بعد الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت “قاسم سليماني ” قائد فيلق القدس بالحرس الثوري .

وقال المستشار العسكري في تصريح لـ الرد على مقتل سليماني سيستهدف مواقع عسكرية أميركية ، وفقاً للعربية نت في تصريح لـ “سي إن إن “.

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت مواطنيها بمغادرة العراق على الفور بعد مقتل سليماني ، فيما أكدت أن قتله كان إجراء دفاعي .