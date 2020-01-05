«جينيس» تحتفل بمرور 10 أعوام على افتتاح برج خليفة

وكالات(صدى):

احتفلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بمرور 10 أعوام على افتتاح برج خليفة، الذى يقع فى إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة، واصفة إياه بالبرج المذهل، وأنه أطول مبنى على هذا الكوكب، حيث افتتحه حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، يوم 4 يناير 2010، ويبلغ ارتفاعه 828 مترًا ويضم أكثر من 200 طابق، منها 160 طابقًا مأهولًا بالسكان.

ويعتبر برج خليفة، واحدا من أبرز وأهم المعالم السياحية حول العالم، حيث شهد عقد من الإبهار والتميز، إضافة إلى دوره الكبير فى تعزيز مكانة دبى على خارطة المواقع السياحية العالمية، كونه تحفة معمارية سكنية وتجارية تتوسط قلب مدينة دبى، وأطلق عليه اسم “خليفة” تكريمًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفى 4 يناير 2010، افتتحه رسميا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، ويضم أعلى شرفة مشاهدة مفتوحة للجمهور، كذلك أعلى مسجد، أعلى مطعم، أعلى حوض سباحة، فضلًا عن وجود فندق أرمانى مكون من 160 غرفة وجناحًا، إلى جانب مجموعة من المطاعم ومنتجع صحى يضفى أجواء من الهدوء والاسترخاء لزواره ويمنحهم تجربة فريدة غنية بأرقى معايير التميّز والخدمة الفاخرة.